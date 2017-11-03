ГИБДД Удмуртии: в ДТП на объездной Воткинска погибли двое мужчин

После столкновения машины вспыхнули.

Воткинск. Удмуртия. Стали известны подробности серьезного ДТП, произошедшего вечером накануне, 2 ноября, на объездной Воткинска. По данным первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, авария произошла около 21:00

По предварительным данным, 26-летний водитель «Хендай Элантра» при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в фуру.

«Произошло возгорание автомобилей», - отмечают в Госавтоинспекции.





Фото пресс-службы ГУ МЧС по Удмуртии

В результате ДТП погиб водитель иномарки и его 40-летний пассажир.

«Каждый водитель независимо от его опыта вождения знает, что обгон – не только самый сложный, но и наиболее опасный маневр. Именно неправильно выполняемый обгон является зачастую причиной дорожно- транспортного происшествия», - напоминают дорожные полицейские.