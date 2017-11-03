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      ГИБДД Удмуртии: в ДТП на объездной Воткинска погибли двое мужчин

      15:52, 03 ноября, 2017
      15:52, 03 ноября, 2017
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      #ДТП\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар\n#гибель людей
      Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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      После столкновения машины вспыхнули.

      Воткинск. Удмуртия. Стали известны подробности серьезного ДТП, произошедшего вечером накануне, 2 ноября, на объездной Воткинска. По данным первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, авария произошла около 21:00

      По предварительным данным, 26-летний водитель «Хендай Элантра» при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в фуру.

      «Произошло возгорание автомобилей», - отмечают в Госавтоинспекции.

      Авария от МЧС.jpg

      Фото пресс-службы ГУ МЧС по Удмуртии

      В результате ДТП погиб водитель иномарки и его 40-летний пассажир.

      «Каждый водитель независимо от его опыта вождения знает, что обгон – не только самый сложный, но и наиболее опасный маневр. Именно неправильно выполняемый обгон является зачастую причиной дорожно- транспортного происшествия», - напоминают дорожные полицейские.

      15:52, 03 ноября, 2017
      34
      0
      #ДТП\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар\n#гибель людей

       

       

       

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