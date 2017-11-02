Два человека погибли при столкновении фуры и иномарки на объездной Воткинска

По предварительным данным, водитель легкового авто совершал обгон.

Воткинск. Удмуртия. Два человека в ДТП погибли на объездной Воткинска. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал руководитель первого отдела Управления ГИБДД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.

По его словам, в четверг, 2 ноября, в 21:10 на дороге столкнулись фура и «Хендай». В результате аварии погибли два человека, находившиеся в легковом авто. По предварительным данным, водитель иномарки совершал обгон.

На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС по Удмуртии. Причины и обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.