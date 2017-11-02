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      Два человека погибли при столкновении фуры и иномарки на объездной Воткинска

      22:54, 02 ноября, 2017
      22:54, 02 ноября, 2017
      865
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#гибель людей
      Фото: vk.com/votkinsk18rus
      865
      0

      По предварительным данным, водитель легкового авто совершал обгон.

      Воткинск. Удмуртия. Два человека в ДТП погибли на объездной Воткинска. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал руководитель первого отдела Управления ГИБДД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.

      По его словам, в четверг, 2 ноября, в 21:10 на дороге столкнулись фура и «Хендай». В результате аварии погибли два человека, находившиеся в легковом авто. По предварительным данным, водитель иномарки совершал обгон.

      На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС по Удмуртии. Причины и обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

      22:54, 02 ноября, 2017
      865
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#гибель людей

       

       

       

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