В Удмуртии ищут очевидцев смертельной аварии

Водитель «Фиат Дукато» сбил 66-летнего мужчину, который скончался на месте ДТП.

Ижевск. Удмуртия. Очевидцев смертельного ДТП ищут в Удмуртии. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД России по республике, авария произошла в ночь с 16 на 17 августа на трассе «Ижевск-Сарапул».

Водитель автомобиля «Фиат Дукато» сбил неустановленного пешехода, который скончался на месте происшествия.

Правоохранительным органам удалось установить личность погибшего – им оказался Муфтахутдинов Алексей Алексеевич, 27.05.1951 года рождения, ранее зарегистрирован по адресу: Ижевск, микрорайон Люли, улица Заречная, дом 6. Родственники Муфтахутдинова не установлены.

Убедительная просьба родственникам погибшего, либо лиц, владеющих какой-либо информацией позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП по телефонам: 416-085, 8-912-753-28-52; в Дежурную часть управления ГИБДД МВД по Удмуртии по телефонам: 415-700, 415-701.