Верховный суд Удмуртии не стал оправдывать издевавшихся над задержанным полицейских

Ранее четырех стражей порядка приговорили к лишению свободы на разные сроки.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии рассмотрел жалобу осужденных за превышение должностных обязанностей полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Ранее уголовное дело против четырех стражей порядка рассматривал Индустриальный районный суд Ижевска. В ходе разбирательства выяснилось, что в декабре 2010 года полицейские задержали мужчину.

«Обвиняемые <…> применяли в отношении гражданина наручники, а также лом, подвешивая его на нем, причиняя телесные повреждения, физические и нравственные страдания. Одновременно подсудимые высказывали в его адрес угрозы применения насилия, а также наносили побои», - отмечается в сообщении.

Районный суд приговорил мужчин к лишению свободы на разные сроки – от 4 до 5 лет. Однако осужденные с вердиктом не согласились и оспорили его. Верховный суд республики оставил приговор без изменений.