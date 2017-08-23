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      Верховный суд Удмуртии не стал оправдывать издевавшихся над задержанным полицейских

      09:59, 23 августа, 2017
      Ксения Чернова
      09:59, 23 августа, 2017
      Ксения Чернова
      222
      0
      #Ижевск\n#суд\n#происшествие
      222
      0

      Ранее четырех стражей порядка приговорили к лишению свободы на разные сроки.

      Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии рассмотрел жалобу осужденных за превышение должностных обязанностей полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

      Ранее уголовное дело против четырех стражей порядка рассматривал Индустриальный районный суд Ижевска. В ходе разбирательства выяснилось, что в декабре 2010 года полицейские задержали мужчину.

      «Обвиняемые <…> применяли в отношении гражданина наручники, а также лом, подвешивая его на нем, причиняя телесные повреждения, физические и нравственные страдания. Одновременно подсудимые высказывали в его адрес угрозы применения насилия, а также наносили побои», - отмечается в сообщении.

      Районный суд приговорил мужчин к лишению свободы на разные сроки – от 4 до 5 лет. Однако осужденные с вердиктом не согласились и оспорили его. Верховный суд республики оставил приговор без изменений.

      09:59, 23 августа, 2017
      Ксения Чернова
      222
      0
      #Ижевск\n#суд\n#происшествие

       

       

       

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