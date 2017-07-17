  • $ 59.88 ↓
  • € 68.36 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Удмуртии за прошедшие выходные утонули 5 человек

      17:00, 17 июля, 2017
      17:00, 17 июля, 2017
      262
      0
      #Глазов\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: @arzik2
      262
      0

      Такое количество заявок на поиски получили спасатели.

      Глазов. Удмуртии. 5 заявок на поиски утонувших людей получили спасатели Удмуртии за прошедшие выходные. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы региона.

      Так, сегодня поисковикам поступило сообщение о мужчине, который предположительно утонул в Чепце в Глазове утром в понедельник, 17 июля.

      Пресс-служба МЧС по Удмуртии просит соблюдать правила безопасности на воде:

      - лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях;

      - в походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до 2 м), нет сильного течения (до 0,5 м/с);

      - купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при температуре воды 17-19 С, воздуха 20-25 С. В воде следует находиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой.

      17:00, 17 июля, 2017
      262
      0
      #Глазов\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Пропавшая две недели назад в Удмуртии пенсионерка погибла

      12:27, 11 июля, 2017
      5451

      Задолжавший 26 млн ижевчанин лишился своего PORSCHE CAYENNE

      3239
      14:10, 12 июля, 2017

      Розыск человека в Удмуртии, «КамАЗ» против легковушки и штраф Кержакову за фото в Instagram: что произошло минувшей ночью

      3152
      08:00, 11 июля, 2017

      Уроженец Ижевска решил побороться за пост Президента России

      3038
      12:01, 12 июля, 2017

      Универсал из Ижевска: «АвтоВАЗ» впервые продемонстрировал Lada Vesta SW Cross

      2483
      13:13, 16 июля, 2017

      Министерство иностранных дел России отреагировало на убийство туриста в Абхазии

      09:28, 13 июля, 2017
      2566

      Молодая жена Овечкина выложила фото со свадебным подарком от Путина

      1848
      15:58, 14 июля, 2017

      Депутаты Татарстана проголосовали за сохранение в республике должности президента

      1496
      17:14, 11 июля, 2017

      Эксперты назвали самые бюджетные курорты России

      1202
      17:22, 12 июля, 2017

      Россияне смогут приобретать автомобили с 10-процентной скидкой

      911
      14:14, 11 июля, 2017

      Российский турист погиб в Абхазии в результате разбойного нападения

      09:15, 12 июля, 2017
      1026

      В Абхазии поймали подозреваемых в убийстве российского туриста

      764
      16:10, 13 июля, 2017

      США назвали условия возвращения России изъятой дипсобственности

      602
      11:05, 14 июля, 2017

      В США изобрели первый мобильный телефон без аккумулятора

      570
      12:20, 10 июля, 2017

      В Турции российская семья задержана при попытке нелегально попасть в Сирию

      568
      10:30, 14 июля, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: пожар в селе Первомайский и конфликт с застройщиком

      Как не заблудиться в лесу

      Что делать, если вы заблудились в лесу