В Удмуртии за прошедшие выходные утонули 5 человек

Такое количество заявок на поиски получили спасатели.

Глазов. Удмуртии. 5 заявок на поиски утонувших людей получили спасатели Удмуртии за прошедшие выходные. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы региона.

Так, сегодня поисковикам поступило сообщение о мужчине, который предположительно утонул в Чепце в Глазове утром в понедельник, 17 июля.

Пресс-служба МЧС по Удмуртии просит соблюдать правила безопасности на воде:

- лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях;

- в походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до 2 м), нет сильного течения (до 0,5 м/с);

- купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при температуре воды 17-19 С, воздуха 20-25 С. В воде следует находиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой.