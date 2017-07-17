Есть угроза того, что пламя может перекинуться на жилые дома.

Ижевск. В селе Первомайском загорелось несколько гаражей. Фотографии с места происшествия выложили горожане в соцсетях.

Как рассказали корреспонденту «Сусанина» в МЧС России по Удмуртии, пожарные уже работают на месте. Есть угроза того, что пламя может перекинуться на жилые дома.

«Такая угроза есть, но пожарные сейчас работают», - рассказали в пресс-службе.

Более подробная информация появится после того, как спасатели ликвидируют возгорание.