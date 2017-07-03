Уголовное дело возбудили после смерти пассажира в ДТП на трассе Можга – Вавож

У водителя автомобиля были явные признаки алкогольного опьянения.

Можга. Удмуртия. В Удмуртии водитель с явными признаками алкогольного опьянения съехал в кювет и перевернулся. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в ДТП от полученных травм погиб 36-летний пассажир.

Авария произошла в субботу, 1 июля, около 23:00 на 9 км автодороги Можга – Вавож. 38-летний водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и опрокинулся. Водитель получил ушибы.

Автолюбитель отказался проходить медицинское освидетельствование на алкоголь. Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Можгинский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека»). За данное преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы.