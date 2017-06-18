«Паровоз» из шести машин собрал водитель в Малопургинском районе Удмуртии

В результате ДТП один человек получил травмы.

Малопургинский район. Удмуртия. Невнимательность и несоблюдение правил дорожного движения стало причиной аварии с пятью легковушками и грузовиком и Малопургинском районе Удмуртии.

Как сообщили в ГИБДД республики, в 6.18 утра 18 июня водитель автомобиля "Валдай" не справился с управлением и совершил наезд на стоящий "Ford Focus" с находящимися в нем людьми. Первое ДТП повлекло за собой целую цепочку - Ford врезался в автомобиль ВАЗ-2112, тот - сразу в две "Газели", последняя из которых въехала в автомобиль "Hyundai".

В результате ДТП пассажир автомобиля "Ford Focus" получил травмы.