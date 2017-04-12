Как сообщает пресс-служба администрации города, такие меры были приняты из-за ухудшения качества воды в поселке Балезино.

Глазов. В Глазове ввели усиленный контроль за качеством воды. Как сообщает пресс-служба администрации города, такие меры были приняты из-за ухудшения качества воды в поселке Балезино.

По информации МУП «Водоканал», за источниками водоснабжения Глазова, технологическим процессом подготовки питьевой воды и качеством питьевой воды ежедневно ведется производственный и технологический контроль. В его организации задействованы МУП «Водоканал» и управление Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что в Глазове источники водоснабжения контролируются по двум показателям: микробиологическим - 644 пробы в год и санитарно-химическим - 3219 проб в год.

Технологический контроль проводится в 6 контрольных точках по всем стадиям очистки с периодичностью 1 раз в 2 часа.

Питьевая вода в контрольных точках перед поступлением в распределительную сеть города контролируется: по микробиологическим показателям — ежесуточно, санитарно-химическим показателям — ежечасно.

На данный момент превышений нормативов в питьевой воде в Глазове не выявили. Изменения качества воды в источниках водоснабжения также отсутствуют.

На муниципальном предприятии «Водоканал» подготовлен приказ о дополнительных мерах обеспечения бесперебойного водоснабжения. Усилен контроль за химическим составом и качеством воды.