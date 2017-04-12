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      В Глазове ввели усиленный контроль за качеством воды

      16:01, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      16:01, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      62
      0
      #Глазов\n#Балезино\n#Удмуртия\n#вода\n#происшествие
      Фото: ИА "Сусанин"
      62
      0

      Как сообщает пресс-служба администрации города, такие меры были приняты из-за ухудшения качества воды в поселке Балезино.

      Глазов. В Глазове ввели усиленный контроль за качеством воды. Как сообщает пресс-служба администрации города, такие меры были приняты из-за ухудшения качества воды в поселке Балезино.

      По информации МУП «Водоканал», за источниками водоснабжения Глазова, технологическим процессом подготовки питьевой воды и качеством питьевой воды ежедневно ведется производственный и технологический контроль. В его организации задействованы МУП «Водоканал» и управление Роспотребнадзора.

      Специалисты отмечают, что в Глазове источники водоснабжения контролируются по двум показателям: микробиологическим - 644 пробы в год и санитарно-химическим - 3219 проб в год.

      Технологический контроль проводится в 6 контрольных точках по всем стадиям очистки с периодичностью 1 раз в 2 часа.

      Питьевая вода в контрольных точках перед поступлением в распределительную сеть города контролируется: по микробиологическим показателям — ежесуточно, санитарно-химическим показателям — ежечасно.

      На данный момент превышений нормативов в питьевой воде в Глазове не выявили. Изменения качества воды в источниках водоснабжения также отсутствуют.

      На муниципальном предприятии «Водоканал» подготовлен приказ о дополнительных мерах обеспечения бесперебойного водоснабжения. Усилен контроль за химическим составом и качеством воды.

      16:01, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      62
      0
      #Глазов\n#Балезино\n#Удмуртия\n#вода\n#происшествие
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