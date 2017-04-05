Условный срок получила жительница Сюмсинского района за хранение взрывчатки

Женщина полгода незаконно держала дома 340 граммов бездымного пороха.

Сюмси. Удмуртия. Жительницу Сюмсинского района лишили свободы на 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год за хранение взрывчатки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Женщина полгода незаконно держала дома 340 граммов бездымного пороха для продажи.

«Взрывчатое вещество обнаружено при проведении оперативно-розыскных мероприятий по другому уголовному делу», - говорится в сообщении.

Суд учел смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние, наличие длительного заболевания, тяжелое материальное положение, также учтена средняя тяжесть преступления, личность подсудимой и постановил не назначать обязательное дополнительное наказание в виде штрафа.