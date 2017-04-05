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      Условный срок получила жительница Сюмсинского района за хранение взрывчатки

      14:45, 05 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      14:45, 05 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      72
      0
      #Сюмси\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие\n#взрывчатка
      Фото: Wikimedia Commons
      72
      0

      Женщина полгода незаконно держала дома 340 граммов бездымного пороха.

      Сюмси. Удмуртия. Жительницу Сюмсинского района лишили свободы на 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год за хранение взрывчатки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

      Женщина полгода незаконно держала дома 340 граммов бездымного пороха для продажи.

      «Взрывчатое вещество обнаружено при проведении оперативно-розыскных мероприятий по другому уголовному делу», - говорится в сообщении.

      Суд учел смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние, наличие длительного заболевания, тяжелое материальное положение, также учтена средняя тяжесть преступления, личность подсудимой и постановил не назначать обязательное дополнительное наказание в виде штрафа.

      14:45, 05 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      72
      0
      #Сюмси\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие\n#взрывчатка
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