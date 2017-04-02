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      Ролевые игры: как пара из Новосибирска обокрала 16 пенсионеров в Ижевске

      12:31, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      12:31, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      194
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники
      Фото: pixabay.com
      194
      0

      Ущерб составил от 10 до 300 тыс. рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Двух жителей Новосибирска заподозрили в совершении 16 мошенничеств в Ижевске. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, ими оказались 44-летний ранее судимый мужчина и его 35-летняя сожительница.

      С октября 2015 года по октябрь 2016 года подозреваемые звонили на домашние телефоны пенсионеров. Женщина представлялась внучкой и говорила, что попала в ДТП, в котором погиб человек. После этого трубку брал ее сообщник, представлялся следователем и предлагал за деньги не возбуждать уголовное дело.

      После того, как потерпевшие соглашались заплатить, злоумышленники звонили в такси. Водителя просили забрать деньги у пенсионеров и перевести на указанный номер.

      Ущерб от мошенничеств составил от 10 до 300 тыс. рублей. По всем 16 мошенничествам возбудили уголовные дела.

      12:31, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      194
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники
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