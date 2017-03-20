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      Пропавшего в Башкирии юношу ищут в Ижевске

      15:09, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      15:09, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      235
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Башкирия\n#Удмуртия\n#поиск
      Фото: Ufa Notes
      235
      0

      21-летний Виктор Петин ушел из дома и не вернулся.

      Ижевск. Удмуртия. В Башкирии разыскивают 21-летнего молодого человека, который, по предварительным данным, может оказаться в Ижевске. Как сообщает портал Ufa Notes, Виктор Петин ранее учился в столице Удмуртии и имеет здесь знакомых.

      Он ушел из дома в деревне Кельтей 15 марта, взяв с собой дополнительный комплект одежды, и не вернулся.

      Приметы: рост – выше среднего, глаза голубые, волосы русые, одет в темно-зеленую куртку, черную шапку и синие джинсы. Тех, кто знает о местонахождении Пепина просят позвонить по телефонам: 8 917 373 12 57, 8 996 579 64 63.

      15:09, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      235
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Башкирия\n#Удмуртия\n#поиск
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