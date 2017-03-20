Пропавшего в Башкирии юношу ищут в Ижевске

21-летний Виктор Петин ушел из дома и не вернулся.

Ижевск. Удмуртия. В Башкирии разыскивают 21-летнего молодого человека, который, по предварительным данным, может оказаться в Ижевске. Как сообщает портал Ufa Notes, Виктор Петин ранее учился в столице Удмуртии и имеет здесь знакомых.

Он ушел из дома в деревне Кельтей 15 марта, взяв с собой дополнительный комплект одежды, и не вернулся.

Приметы: рост – выше среднего, глаза голубые, волосы русые, одет в темно-зеленую куртку, черную шапку и синие джинсы. Тех, кто знает о местонахождении Пепина просят позвонить по телефонам: 8 917 373 12 57, 8 996 579 64 63.