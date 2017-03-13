10 марта состоялось первое заседание по делу о хулиганстве в заведении общепита Ленинского района.

Ижевск. Удмуртия. Суд начал разбираться в деле ижевчанина-карманника, который пытался запугать посетителей закусочной в Ленинском районе сломанным пистолетом. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, случай произошел еще в феврале 2016 года.

Известно, что около 9 часов вечера 26 февраля 2016 года в дежурную часть УМВД России по Ижевску по телефону «02» поступило сообщение от бармена закусочной на улице Гагарина о совершенном преступлении.

На место происшествия незамедлительно прибыл ближайший патруль полиции, однако злоумышленник к этому времени скрылся вместе со своими знакомыми.

Шестеро посетителей заведения, которых позднее признали потерпевшими сообщили, что неизвестный мужчина и семеро его друзей ворвались в заведение. Они начали кричать, размахивать пистолетом и направлять его на посетителей. Злодеи требовали информацию об их общем знакомом, который недавно покинул закусочную.

После этого неизвестные ненадолго вышли из помещения, после чего вернулись и начали избивать посетителей мирно проводящих время в кафе.

Показания потерпевших и бармена были подтверждены и записями с камеры видеонаблюдения.

Благодаря этим же данным, сотрудники смогли установить одного из «налетчиков», а затем и самого буйного участника перепалки, у которого в руках был пистолет.

После задержания 32-летний ранее неоднократно судимый за «карманные» и «квартирные» кражи, мошенничества и грабежи житель Ижевска был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 213 УК России («Хулиганство, совершенное с применением оружия»).

Следствие в итоге установило, что мотивом к совершению преступления послужил конфликт обвиняемого со знакомым потерпевших на входе в закусочную. После него обвиняемый позвал с собой двух совершеннолетних племенников, а также встретившихся по пути пятерых знакомых.

На момент возвращения обвиняемого в закусочную тот самый знакомый потерпевших, ушел из заведения. В ходе следствия обнаружили и орудие преступления – пневматический пистолет, который, как показала экспертиза, был сломанным.

Кроме того, было установлено, что в ходе расследования этого преступления в Первомайский районный суд Ижевска было направлено уголовное дело по обвинению мужчины еще и в краже.

В июле 2016 года злоумышленник, нарушив избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде, скрылся. В сентябре 2016 года его объявили в розыск сразу за совершение двух преступлений: по факту хулиганства, а также по факту кражи.

В октябре 2016 года злоумышленника направили на лечение в связи с обострением туберкулеза. Уголовное дело было приостановлено в связи с его заболеванием.

Также 17 февраля 2017 года состоялся суд по обвинению его в краже на территории Первомайского района. Обвиняемый в хулиганстве житель Ижевска в настоящее время уже отбывает наказание в Лечебно-исправительном учреждении УФСИН России по Удмуртии.

В ближайшее время состоится очередное заседание Ленинского районного суда по обвинению его в хулиганстве с учетом избранного наказания за кражу.