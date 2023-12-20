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Станции скорой помощи в Удмуртии получили 17 новых машин

08:30, 20 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Станции скорой помощи в Удмуртии получили 17 новых машин
08:30, 20 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
80
0
#Удмуртия\n#скорая помощь\n#автомобили
Фото: vk.com/a.brechalov
80
0

Их распределили между девятью населенными пунктами.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 17 новых машин пополнили автопарки станций скорой помощи. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Удмуртии Александр Бречалов. 

5 УАЗов и 12 ГАЗелей распределили по медучреждениям в Глазове, Сарапуле, Ижевске, Воткинске, а также в посёлке Кез и в сёлах: Селты, Нылга, Пычас и Алнаши. Все автомобили оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами искусственной вентиляции легких, комплексами подачи медицинских газов, а также кислородными ингаляторами. 

Отмечается, что 126 бригад врачей ежедневно выезжают примерно на 1500 вызовов. 

В настоящий момент автопарк скорой помощи состоит из 230 машин, 65% из которых используются меньше 5 лет. За последние 3 года там появилось 106 новых автомобилей. 

Напомним, что в 2024 году к централизованной службе скорой помощи Удмуртии планируется присоединить Воткинский и Шарканский районы. 

08:30, 20 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
80
0
#Удмуртия\n#скорая помощь\n#автомобили