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В отделении ГКБ №6 в Ижевске закончили ремонт после пожара

10:40, 10 ноября, 2021
Андрей Бирюков
В отделении ГКБ №6 в Ижевске закончили ремонт после пожара
10:40, 10 ноября, 2021
Андрей Бирюков
148
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#больница
Фото: unsplash.com
148
0

В нём развёрнуто 80 коек.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возобновило работу неврологическое отделение ГКБ №6. Ранее оно пострадало при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики. 

Работы по восстановлению помещения полностью завершили: потолок и стены покрасили, помещение склада, где было возгорание, отремонтировали. Также здесь заменили светильники и провели генеральную уборку. С 10 ноября отделение начало принимать пациентов. Всего в нём развёрнуто 80 коек.

Напомним, возгорание произошло вечером 27 октября. В это время на этаже находились 74 пациента: 30 эвакуировались сами, 44 выведены с помощью персонала больницы и спасателей. Причиной пожара стала неисправность светильников.

10:40, 10 ноября, 2021
Андрей Бирюков
148
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#больница
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