В отделении ГКБ №6 в Ижевске закончили ремонт после пожара

В нём развёрнуто 80 коек.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возобновило работу неврологическое отделение ГКБ №6. Ранее оно пострадало при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Работы по восстановлению помещения полностью завершили: потолок и стены покрасили, помещение склада, где было возгорание, отремонтировали. Также здесь заменили светильники и провели генеральную уборку. С 10 ноября отделение начало принимать пациентов. Всего в нём развёрнуто 80 коек.

Напомним, возгорание произошло вечером 27 октября. В это время на этаже находились 74 пациента: 30 эвакуировались сами, 44 выведены с помощью персонала больницы и спасателей. Причиной пожара стала неисправность светильников.