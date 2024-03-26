С 1 апреля жители Камбарского района смогут компенсировать проезд в больницы по Камскому мосту

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии приняли законопроект о компенсации жителям Камбарского района проезда в обе стороны по Камскому мосту в случае, если они направляются в медучреждения.

Напомним, с 1 июля 2023 года компенсация предусмотрена для отдельных категорий граждан: мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет, беременных, инвалидов, несовершеннолетних детей, ветеранов боевых действий, участников СВО до получения удостоверения, подтверждающего права ветерана боевых действий. Мерой поддержки за это время воспользовались 214 человек — выплачено 97,7 тыс. рублей за 296 поездок.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов поручил распространить данную льготу на всех жителей Камбарского района — зарегистрированных по месту жительства, месту пребывания, а также находящимся там на медобслуживании в организациях Минздрава.

Законопроект был подготовлен и принят 26 марта на сессии Госсовета Удмуртии. Как сообщила председатель постоянной комиссии Госсовета республики по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Дербилова, по расчетным данным, расходы на 2024 год составят 6,3 млн рублей, финансовые средства предусмотрены в бюджете УР на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Воспользоваться мерой поддержки при поездке в медучреждения региона по направлению врача люди смогут с 1 апреля 2024 года. «Сюда попадают медучреждения не только подведомственные министерству здравоохранения, но и частные, в том числе. Например, если человек едет на МРТ. Главное, чтобы направление было от учреждения, подведомственного Минздраву», — уточнила Елена Дербилова, отвечая на вопрос коллег.