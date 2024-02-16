Гинеколог-хирург из Москвы устроил мастер-класс для врачей 1 РКБ Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Первую республиканскую клиническую больницу Ижевска посетил один из ведущих гинекологов-хирургов Москвы, кандидат медицинских наук Михаил Гаврилов. Об этом сообщается в соцсетях медучреждения.

15 и 16 февраля он провел мастер-классы для врачей гинекологического отделения по удалению миомы матки с сохранением самого органа.

«Вчера было проведено 5 операций, очень активно и, в общем-то, быстро, потому что оборудование соответствует всем мировым стандартам. Шовный материал прекрасный именно для миомэктомии», — отметил Михаил Гаврилов.

5 операций прошли 15 февраля, и ещё 4 состоялись на второй день. Все пациенты чувствуют себя хорошо.

«Всем рекомендую обращаться в эту клинику, здесь прекрасные доктора, прекрасный коллектив и хорошее оборудование», — заявил Михаил Гаврилов.