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Напавшему на одноклассника с ножом подростку из Ижевска продлили время пребывания в медучреждении

13:00, 03 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Напавшему на одноклассника с ножом подростку из Ижевска продлили время пребывания в медучреждении
13:00, 03 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
835
0
#больница\n#психиатрия\n#школьники\n#нападение
Фото: unsplash.com (Marcelo Leal)
835
0

Он пробудет на лечении три месяца.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продлили срок временного пребывания в медицинской организации 14-летнему школьнику, напавшему на одноклассника с ножом. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Уголовное дело назначено к рассмотрению в закрытом судебном заседании. 

Кроме того, в ходе судебных разбирательств 20, 28 марта и 3 апреля было разрешено ходатайство об отводе педагога, суд допросил потерпевшего и его законного представителя.

Напомним, ранее у подростка выявили психическое расстройство.

13:00, 03 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
835
0
#больница\n#психиатрия\n#школьники\n#нападение