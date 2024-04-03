Напавшему на одноклассника с ножом подростку из Ижевска продлили время пребывания в медучреждении

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продлили срок временного пребывания в медицинской организации 14-летнему школьнику, напавшему на одноклассника с ножом. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Уголовное дело назначено к рассмотрению в закрытом судебном заседании.

Кроме того, в ходе судебных разбирательств 20, 28 марта и 3 апреля было разрешено ходатайство об отводе педагога, суд допросил потерпевшего и его законного представителя.

Напомним, ранее у подростка выявили психическое расстройство.