Ижевчанин отравился сушеными мухоморами

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали первый в 2024 году случай отравления грибами. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

40-летний житель Ижевска поверил в полезные свойства мухоморов и ел грибы, чтобы улучшить работу мозга, повысить активность и улучшить настроение. В результате пациент оказался в токсикологическом отделении ГКБ №6 с признаками отравления ядовитыми грибами. На тот момент мужчина находился в состоянии психомоторного возбуждения и был опасен для своей семьи.

Врачи промыли желудок пациента, прервали психомоторное возбуждение и назначили ему инфузионную терапию. В палате реанимации пациент пробыл почти сутки, но сейчас его здоровью ничего не угрожает. Мужчина уже пришел в себя и находится в удовлетворительном состоянии.

Врачи токсикологического отделения ГКБ №6 отмечают, что каждый год к ним поступают до 10 человек с такими же симптомами.

«Употребление мухоморов и других ядовитых грибов чревато не только тяжелыми отравлениями, но и наркотической зависимостью и развитием психических изменений», — заявил заведующий токсикологическим отделением ГКБ №6 Алексей Мокрушин.