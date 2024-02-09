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Ижевчанин отравился сушеными мухоморами

10:15, 09 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевчанин отравился сушеными мухоморами
10:15, 09 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
245
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#грибы\n#отравление\n#больница
Фото: unsplash.com (Andrew Ridley)
245
0

Он поверил в утверждения о полезных свойствах этих грибов и занялся самолечением.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали первый в 2024 году случай отравления грибами. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

40-летний житель Ижевска поверил в полезные свойства мухоморов и ел грибы, чтобы улучшить работу мозга, повысить активность и улучшить настроение. В результате пациент оказался в токсикологическом отделении ГКБ №6 с признаками отравления ядовитыми грибами. На тот момент мужчина находился в состоянии психомоторного возбуждения и был опасен для своей семьи. 

Врачи промыли желудок пациента, прервали психомоторное возбуждение и назначили ему инфузионную терапию. В палате реанимации пациент пробыл почти сутки, но сейчас его здоровью ничего не угрожает. Мужчина уже пришел в себя и находится в удовлетворительном состоянии. 

Врачи токсикологического отделения ГКБ №6 отмечают, что каждый год к ним поступают до 10 человек с такими же симптомами. 

«Употребление мухоморов и других ядовитых грибов чревато не только тяжелыми отравлениями, но и наркотической зависимостью и развитием психических изменений», — заявил заведующий токсикологическим отделением ГКБ №6 Алексей Мокрушин. 

10:15, 09 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
245
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#грибы\n#отравление\n#больница