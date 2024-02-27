В Воткинской городской больнице получилось сократить очереди в «красной зоне»

Воткинск. Удмуртия. В Воткинской городской больнице решили проблему с большими очередями пациентов в «красной зоне». Об этом в своём телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Ранее жители Воткинска часто жаловались на большие очереди. Наплыв пациентов обычно фиксировали утром, тогда люди могли ждать своей очереди целый час.

Во время визита в медучреждение Сергей Багин вместе с главврачом больницы прошли маршрут пациента. Чтобы сократить время пребывания в очереди, они приняли ряд мер:

- в больнице организовали работу дополнительного доврачебного кабинета;

- теперь по понедельникам и пятницам в «красной зоне» дополнительно работают три фельдшера и один врач;

- фельдшеры трех здравпунктов, расположенных на территории Воткинского завода, подключились к приёму пациентов с признаками ОРВИ;

- в регистратуре два администратора разграничивают потоки пациентов.

Таким образом удалось сократить очереди в больнице.

«Этот пример показывает — мало укомплектовать больницу специалистами и оборудованием, очень важно грамотно организовать процессы», — заявил Сергей Багин.