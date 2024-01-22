Народная артистка России Валентина Талызина попала в больницу

Москва. Известную по многим советским фильмам актрису Валентину Талызину госпитализировали. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Талызиной стало плохо 21 января, в канун ее 89-летия. Сообщается, что у народной артистки РСФСР диагностировали бронхопневмонию. Тест на коронавирус дал отрицательный результат. Актрисе поставили капельницы, рассказала ее дочь.

Зрителю артистка известна по таким фильмам, как «Афоня», «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Невероятные приключения итальянцев в России», «О бедном гусаре замолвите слово». Всего Валентина Талызина сыграла в 160 картинах.