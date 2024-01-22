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Народная артистка России Валентина Талызина попала в больницу

17:54, 22 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Народная артистка России Валентина Талызина попала в больницу
17:54, 22 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
116
0
#Россия\n#культура\n#искусство\n#кино\n#фильмы\n#здоровье\n#больница\n#артисты\n#знаменитости
Фото: wikiрedia.org
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Звезде «Иронии судьбы» и «Афони» стало плохо накануне дня рождения.

Москва. Известную по многим советским фильмам актрису Валентину Талызину госпитализировали. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Талызиной стало плохо 21 января, в канун ее 89-летия. Сообщается, что у народной артистки РСФСР диагностировали бронхопневмонию. Тест на коронавирус дал отрицательный результат. Актрисе поставили капельницы, рассказала ее дочь. 

Зрителю артистка известна по таким фильмам, как «Афоня», «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Невероятные приключения итальянцев в России», «О бедном гусаре замолвите слово». Всего Валентина Талызина сыграла в 160 картинах.

17:54, 22 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
116
0
#Россия\n#культура\n#искусство\n#кино\n#фильмы\n#здоровье\n#больница\n#артисты\n#знаменитости