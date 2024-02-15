Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии стали чаще записываться к врачу через интернет — в 2023 году пациенты сделали это 1 млн 554 тыс. 270 раз, что на 41% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

По словам директора Республиканского медицинского информационно-аналитического центра, после изменений Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) стал работать в 5 раз быстрее. «Доступность сервисов составила 100% каждый день. Был запущен новый сервис с расширенными возможностями — Региональный портал медицинских услуг и мобильное приложение «К врачу», — рассказала Анастасия Утева. Приложением и региональным порталом в 2023 году воспользовались свыше 776 тыс. жителей Удмуртии, личным кабинетом «Мое здоровье» — 777 881.

В настоящее время запись к 1498 врачам 14 основных специальностей — терапевту, педиатру, офтальмологу, стоматологу, фтизиатру, хирургу и др. — доступна на две недели вперед.

Напомним, что также записаться на прием можно через кол-центр по номеру 122 и горячую линию Минздрава Удмуртии 8 800 100 24 47. Действует и традиционный метод записи — через регистратуру, а также инфоматы. К узким специалистам направляет врач-терапевт.