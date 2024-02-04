В 1 РКБ в Ижевске начали внедрять систему контроля качества

Ижевск. Удмуртия. В Первой Республиканской клинической больнице в Ижевске в пилотном режиме начали внедрять систему контроля качества. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Система поможет контролировать оказание медпомощи пациентам. В больнице уже начали идентифицировать пациентов на каждом этапе их нахождения в медучреждении.

«Начиная с приемного отделения, пациент получает идентификационный браслет со своими данными и специальными маркерами для определения рисков — аллергических реакций, сахарного диабета, отдельно выделяются однофамильцы, чтобы свести к минимуму риск путаницы и ошибок», — пояснила первый заместитель главного врача 1 РКБ Елена Сахабутдинова.

Также в больнице разработали алгоритмы оказания помощи для экстренных пациентов. В результате врачи будут действовать чётко и быстро, зная свою задачу.

Заместитель руководителя Росздравнадзора Ирина Серёгина отметила, что в более чем 40 регионах России уже внедрили систему контроля качества в медорганизациях.