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В 1 РКБ в Ижевске начали внедрять систему контроля качества

15:10, 04 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В 1 РКБ в Ижевске начали внедрять систему контроля качества
15:10, 04 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#контроль
Фото: unsplash.com (National Cancer Institute)
77
0

Теперь в медучреждении будут идентифицировать пациентов на каждом этапе.

Ижевск. Удмуртия. В Первой Республиканской клинической больнице в Ижевске в пилотном режиме начали внедрять систему контроля качества. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

Система поможет контролировать оказание медпомощи пациентам. В больнице уже начали идентифицировать пациентов на каждом этапе их нахождения в медучреждении. 

«Начиная с приемного отделения, пациент получает идентификационный браслет со своими данными и специальными маркерами для определения рисков — аллергических реакций, сахарного диабета, отдельно выделяются однофамильцы, чтобы свести к минимуму риск путаницы и ошибок», — пояснила первый заместитель главного врача 1 РКБ Елена Сахабутдинова. 

Также в больнице разработали алгоритмы оказания помощи для экстренных пациентов. В результате врачи будут действовать чётко и быстро, зная свою задачу. 

Заместитель руководителя Росздравнадзора Ирина Серёгина отметила, что в более чем 40 регионах России уже внедрили систему контроля качества в медорганизациях. 

15:10, 04 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#контроль