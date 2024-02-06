Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург. Народного артиста России Михаила Боярского заметили в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. 74-летний актер прибыл на плановую госпитализацию, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал 78.ru.

Знаменитый исполнитель ролей в приключенческих кинолентах приехал в клинику самостоятельно. От комментариев журналистам Боярский отказался. Однако им удалось выяснить, что, как ожидается, актеру проведут плановую коронарографию и стентирование.

Отмечается, что в декабре 2023 года артист уже попадал в больницу с сердечным приступом. Лечение прошло успешно, пациента выписали.

Добавим, в марте 2023 года Михаил Боярский объявил о завершении своей театральной карьеры.