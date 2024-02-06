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Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге

13:06, 06 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге
13:06, 06 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
1620
0
#Санкт-Петербург\n#артисты\n#кино\n#театр\n#знаменитости\n#здоровье\n#больница\n#Михаил Боярский
Фото: vk.com/mihail_boyarsky
1620
0

Как ожидается, актеру проведут плановую коронарографию и стентирование.

Санкт-Петербург. Народного артиста России Михаила Боярского заметили в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. 74-летний актер прибыл на плановую госпитализацию, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал 78.ru.

Знаменитый исполнитель ролей в приключенческих кинолентах приехал в клинику самостоятельно. От комментариев журналистам Боярский отказался. Однако им удалось выяснить, что, как ожидается, актеру проведут плановую коронарографию и стентирование.

Отмечается, что в декабре 2023 года артист уже попадал в больницу с сердечным приступом. Лечение прошло успешно, пациента выписали.

Добавим, в марте 2023 года Михаил Боярский объявил о завершении своей театральной карьеры.

13:06, 06 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
1620
0
#Санкт-Петербург\n#артисты\n#кино\n#театр\n#знаменитости\n#здоровье\n#больница\n#Михаил Боярский