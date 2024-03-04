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Оборудование для операционного блока поступило в Игринскую районную больницу

12:00, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Оборудование для операционного блока поступило в Игринскую районную больницу
12:00, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
192
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#Игра\n#Удмуртия\n#больница\n#оборудование
Фото: Минздрав Удмуртии
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Здесь установили новые светильники и операционные столы.

Игра. Удмуртия. В Игринской районной больнице появилось новое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Технику закупили для операционного блока хирургического отделения в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В больнице появились современные операционные столы, с помощью которых можно регулировать положение пациента во время операции. Также в блоке установили два бестеневых потолочных светильника. 

«При проведении операций очень важно, чтобы хирургу ничего не мешало, было достаточно света, достаточная высота стола. Старое оборудование нуждалось в постоянном ремонте, что вызывало неудобства в работе», — заявил заведующий хирургическим отделением стационара Игринской районной больницы Виталий Головкин.

На новом оборудовании врачи уже провели несколько операций. Отмечается, что в 2023 году в хирургическом отделении Игринской районной больницы провели 264 операций. 

12:00, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
192
0
#Игра\n#Удмуртия\n#больница\n#оборудование