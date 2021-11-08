Неисправность светильника стала причиной пожара в ГКБ №6 в Ижевске

Они устанавливались без сертификатов.

Ижевск. Удмуртия. Причиной пожара в ГКБ №6 в Ижевске стал недостаток конструкции и изготовления светодиодных светильников. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Удмуртской Республике Пётр Фомин на аппаратном совещании правительства Удмуртии.

По его словам, светильники устанавливались без сертификатов. Это уже третий случай по региону.

«Раньше в больницах устанавливали светильники только в стеклянных колбах. Современные технологии требуют устанавливать экономичные светодиодные установки, но они показали, что ещё не до конца отработаны», — сказал Пётр Фомин.

Напомним, возгорание произошло вечером 27 октября.

В это время на этаже находились 74 пациента: 30 эвакуировались сами, 44 выведены с помощью персонала больницы и спасателей. Несмотря на то, что большинство пациентов неврологического отделения не могут ходить после перенесенного инсульта, их всех удалось перенести в безопасное место за 20 минут. 52 человека, находившихся на кислородной терапии, разместили на 2 и 6 этажах больницы.

Пожар произошёл на складе в правом крыле отделения. Склад выгорел, но палаты и медицинское оборудование не пострадали. В пострадавшем крыле отделения на следующей неделе должны закончить косметический ремонт. После завершения работ все отделение начнет работать в прежнем режиме.