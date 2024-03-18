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В Увинском районе за два года капитально отремонтируют Нылгинскую участковую больницу

13:15, 18 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Увинском районе за два года капитально отремонтируют Нылгинскую участковую больницу
13:15, 18 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
72
0
#Нылга\n#Удмуртия\n#больница\n#капремонт
Фото: vk.com/dr.bagin
72
0

Строителям предстоит заменить фундамент и укрепить стены.

Ува. Удмуртия. В Увинском районе Удмуртии отремонтируют Нылгинскую участковую больницу, работы начнутся в этом году. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр здравоохранения региона Сергей Багин. 

Здание построили в 1991 году. По данным Минздрава Удмуртии, больница обслуживает более 6,3 тыс. человек. 

По облику объекта видно, что медучреждение нуждается в капремонте — по фасаду идёт трещина. Из бюджета региона на капремонт выделят более 130 млн рублей. Строители должны заменить фундамент, укрепить стены, а также поменять коммуникации и установить лифт. Все работы планируется выполнить за два года. 

Несмотря на ремонт, поликлиника продолжит принимать пациентов на уже отремонтированном втором этаже. 

Сергей Багин заявил, что будет лично контролировать ход работ. 

13:15, 18 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
72
0
#Нылга\n#Удмуртия\n#больница\n#капремонт