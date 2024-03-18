В Увинском районе за два года капитально отремонтируют Нылгинскую участковую больницу

Ува. Удмуртия. В Увинском районе Удмуртии отремонтируют Нылгинскую участковую больницу, работы начнутся в этом году. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр здравоохранения региона Сергей Багин.

Здание построили в 1991 году. По данным Минздрава Удмуртии, больница обслуживает более 6,3 тыс. человек.

По облику объекта видно, что медучреждение нуждается в капремонте — по фасаду идёт трещина. Из бюджета региона на капремонт выделят более 130 млн рублей. Строители должны заменить фундамент, укрепить стены, а также поменять коммуникации и установить лифт. Все работы планируется выполнить за два года.

Несмотря на ремонт, поликлиника продолжит принимать пациентов на уже отремонтированном втором этаже.

Сергей Багин заявил, что будет лично контролировать ход работ.