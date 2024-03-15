В ГКБ №7 Ижевска начал работать новый аппарат МРТ

Ижевск. Удмуртия. В Городской клинической больнице №7 в Ижевске запустили в работу новый магнитно-резонансный томограф. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Старый аппарат МРТ, который был первым в регионе, работал в больнице с 1996 года. За 27 лет использования оборудование выработало свой ресурс, и из-за низкой мощности магнитного поля уже не позволяло проводить точную диагностику.

В 2023 году аппарат демонтировали. В кабинете также провели специальный ремонт, чтобы установить новый магнитно-резонансный томограф мощностью 1,5 Тесла. Его купили на средства из республиканского бюджета. С 14 марта 2024 года оборудование стали использовать для обследования пациентов.

С помощью аппарата врачи будут выявлять опухоли головного и спинного мозга, дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника и спинного мозга. Помимо этого, МРТ может обследовать органы брюшной полости, почки, малый таз и суставы.

«Мощность 1,5 Тесла считается «золотым стандартом» в томографии. Ижевская городская клиническая больница №7 является базой нейрохирургической службы нашей республики, поэтому установить здесь современный аппарат было очень важно», — заявил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

На новом аппарате МРТ также получится проводить предоперационное обследование и послеоперационный контроль. Сейчас оборудование работает в тестовом режиме, но планируется, что скоро с его помощью врачи будут ежедневно обследовать до 20 пациентов.