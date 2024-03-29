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В селе Кигбаево Сарапульского района заработала новая амбулатория

17:47, 29 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В селе Кигбаево Сарапульского района заработала новая амбулатория
17:47, 29 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
32
0
#Сарапульский район\n#больница
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
32
0

Помимо села, медучреждение будет обслуживать население четырёх деревень.

Сарапул. Удмуртия. В селе Кигбаево Сарапульского района открылась новая амбулатория. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Помимо села Кигбаево, амбулатория будет обслуживать жителей четырёх соседних деревень – Глухово, Рябиновка, Митрошино и Сергеево.

Новое медучреждение оборудовано по последнему слову техники – есть всё необходимое медицинское оборудование. Пациенты амбулатории смогут навестить врача-терапевта, врача-педиатра, фельдшера и стоматолога. Кроме того, в здании предусмотрены процедурный, прививочный и акушерско-гинекологический кабинеты, а также стерилизационная и отдельная «красная зона».

17:47, 29 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
32
0
#Сарапульский район\n#больница