В селе Кигбаево Сарапульского района заработала новая амбулатория

Сарапул. Удмуртия. В селе Кигбаево Сарапульского района открылась новая амбулатория. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Помимо села Кигбаево, амбулатория будет обслуживать жителей четырёх соседних деревень – Глухово, Рябиновка, Митрошино и Сергеево.

Новое медучреждение оборудовано по последнему слову техники – есть всё необходимое медицинское оборудование. Пациенты амбулатории смогут навестить врача-терапевта, врача-педиатра, фельдшера и стоматолога. Кроме того, в здании предусмотрены процедурный, прививочный и акушерско-гинекологический кабинеты, а также стерилизационная и отдельная «красная зона».