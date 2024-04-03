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В 1 РКБ Ижевска появился новый офтальмоскоп для выявления заболевания глаз у новорождённых

10:15, 03 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В 1 РКБ Ижевска появился новый офтальмоскоп для выявления заболевания глаз у новорождённых
10:15, 03 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#оборудование\n#дети\n#заболевание
Фото: Первая республиканская клиническая больница
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Его купили на дополнительно выделенные средства.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей Перинатального центра 1 РКБ поступил специальный офтальмоскоп. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте». 

Оборудование закуплено за счёт дополнительно выделенных средств. 

С помощью офтальмоскопа врачи будут исследовать глазное дно у новорожденных детей. Ретинопатия — это заболевание сетчатки глаза, которое может привести к слепоте и инвалидности ребенка.  

Часто с незрелым органом зрения рождаются недоношенные малыши. Чтобы сразу выявить заболевание, в Перинатальном центре всем детям, которые родились раньше срока, проводят офтальмологический скрининг.

«Новый офтальмоскоп позволит нам еще точнее определять патологические области глазного дна и своевременно проводить лечение — медикаментозную терапию или лазерную коагуляцию сосудов», — заявила заместитель главного врача 1 РКБ Елена Сахабутдинова.

Напомним, что в 2024 году в Перинатальном центре 1 РКБ внедрили новый метод восстановления зрения у недоношенных детей. Малышам вводят препарат, который замедляет рост патологических сосудов. 

10:15, 03 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
174
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#оборудование\n#дети\n#заболевание