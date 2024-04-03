В 1 РКБ Ижевска появился новый офтальмоскоп для выявления заболевания глаз у новорождённых

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей Перинатального центра 1 РКБ поступил специальный офтальмоскоп. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Оборудование закуплено за счёт дополнительно выделенных средств.

С помощью офтальмоскопа врачи будут исследовать глазное дно у новорожденных детей. Ретинопатия — это заболевание сетчатки глаза, которое может привести к слепоте и инвалидности ребенка.

Часто с незрелым органом зрения рождаются недоношенные малыши. Чтобы сразу выявить заболевание, в Перинатальном центре всем детям, которые родились раньше срока, проводят офтальмологический скрининг.

«Новый офтальмоскоп позволит нам еще точнее определять патологические области глазного дна и своевременно проводить лечение — медикаментозную терапию или лазерную коагуляцию сосудов», — заявила заместитель главного врача 1 РКБ Елена Сахабутдинова.

Напомним, что в 2024 году в Перинатальном центре 1 РКБ внедрили новый метод восстановления зрения у недоношенных детей. Малышам вводят препарат, который замедляет рост патологических сосудов.