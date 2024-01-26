Короля Великобритании Карла III госпитализировали

Лондон. Великобритания. Король Великобритании Карл III попал в больницу. Ему проведут плановую процедуру в рамках лечения, связанного с заболеванием простаты, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Mirror и ВВС.

Как уточнили в Букингемском дворце, монарха поместили в одну из клиник Лондона утром 26 января. В ней же несколькими днями ранее провели полостную операцию принцессе Уэльской Кэтрин (Кейт Миддлтон). Срок пребывания короля в больнице не озвучен.

Публичные мероприятия с участием Карла III отложат до завершения процесса реабилитации.