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Короля Великобритании Карла III госпитализировали

15:58, 26 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Короля Великобритании Карла III госпитализировали
15:58, 26 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#Великобритания\n#власть\n#здоровье\n#больница\n#Карл III\n#монархия
Фото: pxhere.com
29
0

Монарху предстоит пройти лечение в связи с увеличением предстательной железы.

Лондон. Великобритания. Король Великобритании Карл III попал в больницу. Ему проведут плановую процедуру в рамках лечения, связанного с заболеванием простаты, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Mirror и ВВС.

Как уточнили в Букингемском дворце, монарха поместили в одну из клиник Лондона утром 26 января. В ней же несколькими днями ранее провели полостную операцию принцессе Уэльской Кэтрин (Кейт Миддлтон). Срок пребывания короля в больнице не озвучен.

Публичные мероприятия с участием Карла III отложат до завершения процесса реабилитации.

15:58, 26 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#Великобритания\n#власть\n#здоровье\n#больница\n#Карл III\n#монархия