Еще 52 жителя Удмуртии заболели коронавирусом

67 человек выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 52 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб в группе в «ВКонтакте», на утро 29 апреля диагноз подтвердился у 29 жителей Ижевска. Кроме того, 7 случаев в Сарапуле, 4 – в Балезинском районе, по два – в Глазове и Глазовском районе, Можге, по одному – Алнашском, Завьяловском, Игринском, Кезском, Шарканском, Сарапульском районах.

67 человек выздоровели, их выписали.

Привились от ковида 86 532 человека. Из них 51 540 получили второй компонент препарата.