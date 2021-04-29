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Еще 52 жителя Удмуртии заболели коронавирусом

09:30, 29 апреля, 2021
Дарья Саушина
Еще 52 жителя Удмуртии заболели коронавирусом
09:30, 29 апреля, 2021
Дарья Саушина
532
0
#коронавирус\n#Удмуртия\n#здоровье
Фото: twenty20.com
532
0

67 человек выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 52 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб в группе в «ВКонтакте», на утро 29 апреля диагноз подтвердился у 29 жителей Ижевска. Кроме того, 7 случаев в Сарапуле, 4 – в Балезинском районе, по два – в Глазове и Глазовском районе, Можге, по одному – Алнашском, Завьяловском, Игринском, Кезском, Шарканском, Сарапульском районах.

67 человек выздоровели, их выписали.

Привились от ковида 86 532 человека. Из них 51 540 получили второй компонент препарата.

09:30, 29 апреля, 2021
Дарья Саушина
532
0
#коронавирус\n#Удмуртия\n#здоровье