75 человек в Удмуртии заразились коронавирусом

71 пациента выписали.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили еще 75 случаев заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте», на утро 12 марта среди новых заболевших 6 детей до 14 лет и 22 человека старше 65 лет.

Диагноз подтвердился у 26 жителей Ижевска, 10 жителей Глазова, 9 жителей Можги, 6 жителей Сарапула. 5 случаев обнаружили в Шарканском районе, по 3 – в Воткинске и Воткинском и Увинском районах, по 2 - в Алнашском, Глазовском, Сюмсинском районах, по одному случаю в Киясовском, Можгинском, Сарапульском, Селтинском районах.

71 пациент выздоровел.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 29 193 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 25 879 человек выздоровели, 366 - скончались.