«Коронавирусный» консультационный центр в Удмуртии начал обзванивать жителей с хроническими заболеваниями

Сейчас сотрудники консультационного центра выясняют состояние пожилых жителей с диабетом.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Консультационного центра по наблюдению за амбулаторными пациентами с коронавирусной инфекцией начали обзванивать жителей Удмуртии с хроническими заболеваниями. По информации пресс-службы Минздрава Удмуртской Республики, все лечебные учреждения республики составили списки пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении с хроническими неинфекционными заболеваниями – сахарным диабетом, проблемами с сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Первыми обзванивают жителей старше 65 лет с диагнозом «сахарный диабет» – таких в Удмуртии насчитывается около 7 тысяч человек. В дальнейшем список расширят.

Специалисты консультационного центра при звонке уточняют самочувствие пациента, принимает ли он необходимые лекарства, есть ли на данный момент симптомы ОРВИ. Если такие имеются, заполняется чек-лист для передачи в поликлинику.

«Лица старше 65 лет и имеющие хронические заболевания находятся в зоне риска - при заражении коронавирусной инфекцией болезнь у них протекает тяжелее, осложнения развиваются быстрее. Такие пациенты часто попадают в наши ковид-центры в среднетяжелом или тяжелом состоянии. Поэтому так важно вовремя выявить заболевание у этой категории пациентов, назначить лечение с первых дней заболевания, выдать бесплатные препараты», - рассказала начальник управления лечебно-профилактической помощи взрослому населению Минздрава Удмуртии Анна Ильина.