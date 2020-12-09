«Коронавирусный» консультационный центр в Удмуртии начал обзванивать жителей с хроническими заболеваниями

Сейчас сотрудники консультационного центра выясняют состояние пожилых жителей с диабетом.
Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Консультационного центра по наблюдению за амбулаторными пациентами с коронавирусной инфекцией начали обзванивать жителей Удмуртии с хроническими заболеваниями. По информации пресс-службы Минздрава Удмуртской Республики, все лечебные учреждения республики составили списки пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении с хроническими неинфекционными заболеваниями – сахарным диабетом, проблемами с сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Первыми обзванивают жителей старше 65 лет с диагнозом «сахарный диабет» – таких в Удмуртии насчитывается около 7 тысяч человек. В дальнейшем список расширят.
Специалисты консультационного центра при звонке уточняют самочувствие пациента, принимает ли он необходимые лекарства, есть ли на данный момент симптомы ОРВИ. Если такие имеются, заполняется чек-лист для передачи в поликлинику.
«Лица старше 65 лет и имеющие хронические заболевания находятся в зоне риска - при заражении коронавирусной инфекцией болезнь у них протекает тяжелее, осложнения развиваются быстрее. Такие пациенты часто попадают в наши ковид-центры в среднетяжелом или тяжелом состоянии. Поэтому так важно вовремя выявить заболевание у этой категории пациентов, назначить лечение с первых дней заболевания, выдать бесплатные препараты», - рассказала начальник управления лечебно-профилактической помощи взрослому населению Минздрава Удмуртии Анна Ильина.
Консультационный центр по новой коронавирусной инфекции в Удмуртии начал работать с 5 октября. По данным на 7 декабря, на номер 8-800-100-24-47 поступило более 20 тыс. звонков. На данный момент в центре работают 33 сотрудника с высшим и средним медицинским образованием. Режим работы консультационного центра: по будням с 8:00 до 19:00, в субботу и воскресенье – с 8:00 до 16:00.