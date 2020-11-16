Татьяна Карлова и Ольга Неганова покинули посты по собственному желанию.

Ижевск. Удмуртия. Сразу в двух больницах Удмуртии сменились главврачи. Об этом «Сусанину» сообщили в республиканском Минздраве.

По собственному желанию должность главного врача Республиканского наркологического диспансера покинула Татьяна Карлова. Она занимала этот пост с 2003 года. В настоящее время исполняющим обязанности временно назначен Артем Школяр.

Также от должности освободили главврача ГКБ №9 Ольгу Неганову. Она руководила больницей с начала 2018 года. Неганова написала заявление по собственному желанию. Вместо нее больницу временно возглавила Юлия Соколова.

Напомним, ранее пост замминистра здравоохранения Удмуртии оставил Никита Свирин.

Наша справка: Карлова Татьяна Борисовна родилась 2 марта 1957 года. Окончила Ижевский государственный медицинский институт.

С 1981 по 1982 год работала врачом-интерном Медико-санитарной части производственного объединения «Ижмаш»;

1982 - 1985 годы - терапевт Медико-санитарной части №9 завода «Нефтемаш»;

1985 - 1987 годы - клинический ординатор кафедры внутренних болезней Ижевского мединститута;

1987 - 1988 годы - заведующая терапевтическим отделением поликлиники ГКБ №1 в Ижевске;

1988 - 1992 годы - заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГКБ №1 Ижевска;

1992 - 2000 годы - заместитель главного врача по поликлинике ГКБ №1 Ижевска;

С 2000 по 2003 год работала заместителем главного врача по лечебной работе Первой горбольницы в Ижевске.

Избиралась депутатом Госсовета Удмуртии четвертого созыва.

Наша справка: Неганова Ольга Андреевна. Врач высшей квалификационной категории, травматолог – ортопед.

Работала заместителем главного врача по организационно-методической работе в ГКБ №2 Ижевска.

С 2009 по 2018 год являлась главврачом детской стоматологической поликлиники №1.