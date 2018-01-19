Ольга Неганова назначена главврачом ижевской горбольницы №9

Об этом сообщила зампред правительства Удмуртии Анастасия Муталенко.

Ижевск. Удмуртия. Ольга Неганова назначена главврачом ижевской городской клинической больницы №9. Об этом на своей странице во Вконтакте сообщила зампред правительства Удмуртии Анастасия Муталенко.

«Представляю вам Ольга Неганова - главный врач ГКБ#9, г.Ижевск. Здравые предложения, комментарии, жалобы по существу приветствуются. Классно, когда курс на открытость взят не только правительством», - написала Муталенко.

Ранее Неганова работала заместителем главного врача по организационно-методической работе в горбольнице Ижевска №2. Затем с 2009 по 2018 год была главврачом детской стоматологической поликлиники №1.