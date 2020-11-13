Никита Свирин уходит с поста замминистра здравоохранения Удмуртии

Он решил покинуть должность по собственному желанию.

Ижевск. Удмуртия. Замминистра здравоохранения Удмуртии Никита Свирин покидает свой пост. Как он сообщил «Сусанину», 13 ноября его последний рабочий день.

«Написал заявление по собственному желанию. Дальнейших планов пока никаких нет», - рассказал Свирин.

Напомним, в должности замминистра он проработал с апреля 2020 года.

Наша справка: Никита Александрович Свирин родился 19 октября 1985 года в Набережных Челнах. Окончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова (Санкт – Петербург) по специальности «Лечебное дело». Прошел обучение в клинической ординатуре комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга.

Начинал свой трудовой путь с должности врача онколога: работал в Городском консультативно-диагностическом центре №1 Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургском клиническом научно-практическом центре специализированных видов медицинской помощи.

В разные годы замещал руководящие должности в Костромском онкологическом диспансере, Центре медицинской профилактики Севастополя и Севастопольской аптечной сети.

С июня 2018 года по апрель 2020 года работал в должности главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера имени С. Г. Примушко Минздрава Удмуртии.

Женат, имеет троих детей.