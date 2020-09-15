Еще 72 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

57 человек выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние сутки выявили 72 новых случая заражения коронавирусом. Об этом по состоянию на утро 15 сентября сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 31 жителя Ижевска, 6 жителей Завьяловского района, по пять случаев зарегистрировано в Можге, Можгинском и Ярском районах, у 4 жителей Глазова, по 3 случая — в Шарканском и Увинском районах, по 2 — в Алнашском, Селтинском, Малопургинском районах, по одному — в Глазовском, Граховском, Игринском, Сюмсинском районах.

Врачи выписали 57 выздоровевших пациентов.

Всего на 15 сентября в Удмуртии зарегистрировано 4 033 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. 3 028 человек выздоровели, 78 летальных случаев. Из тех, кто продолжает лечение, 729 находятся в удовлетворительном состоянии, 166 – в состоянии средней степени тяжести, 32 – в тяжелом состоянии.