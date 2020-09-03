В тяжелом состоянии находятся 24 человека.

Ижевск. Удмуртия. Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Двум скончавшимся женщинам было 86 и 87 лет, мужчине – 59 лет.

По данным на утро четверга, 3 сентября, новой коронавирусной инфекцией заразились еще 49 человек, 18 из них – ижевчане. 7 случаев выявлено в Игринском районе, 5 – в Воткинске, 4 – в Можгинском районе.

В числе заболевших также по 3 жителей Завьяловского и Ярского районов, по 2 – Глазова, Балезинского, Малопургинского и Селтинского районов, 1 житель Якшур-Бодьинского района.

В настоящее время 414 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 125 – в состоянии средней степени тяжести, 24 – в тяжелом состоянии.