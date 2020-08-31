Еще 32 жителя Удмуртии заразились коронавирусом

В числе заболевших – 21 ижевчанин.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро понедельника, 31 августа, в Удмуртии еще 32 жителя заразились коронавирусом. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

В числе заболевших – 21 ижевчанин. Также диагноз подтвердился у 6 жителей Завьяловского района, 2 жителей Глазова, 2 жителей Красногорского района, 1 жителя Алнашского района.

Всего с начала пандемии в республике выявили 3 211 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 2 621 человек выздоровел, 60 пациентов скончались.

В настоящее время 382 заразившихся находятся в удовлетворительном состоянии, 129 – в состоянии средней степени тяжести, 19 – в тяжелом состоянии.