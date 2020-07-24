В Удмуртии коронавирус выявили еще у 27 жителей

Среди заболевших – 12 ижевчан.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирус подтвердился еще у 27 жителей. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вокнтакте».

Среди заболевших – 12 ижевчан, 9 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Воткинском, Каракулинском, Игринском, Сарапульском, Кезском районах и в Воткинске.

Всего по данным на утро пятницы, 24 июля, в Удмуртии выявили уже 2 229 случаев коронавирусной инфекции. 1 647 человек выздоровели. 42 пациента скончались. 14 заболевших в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.