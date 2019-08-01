В четверг, 1 августа, акция проходит в Ижевске на двух площадках.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» проходит в Удмуртии. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе Минздрава Удмуртской Республики, в четверг, 1 августа, жители Ижевска могут проверить свой ВИЧ-статус на двух площадках. В связи с погодными условиями ориентировочно с 12:00 до 14:00 брендированные машины будут ждать всех желающих в парке Кирова, и с 12:00 до 18:00 – у нового корпуса «Петровского». Процедура займет порядка 20 минут.

В пятницу, 2 августа, получить консультацию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции можно будет у администрации Ижевска с 11:00 до 12:00.

Отметим, что в Удмуртии ежегодно увеличивается количество жителей, прошедших тестирование на ВИЧ. При этом с 2018 года впервые за последние 5 лет регистрируется снижение количества новых случаев инфекции.