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      Отделение гемодиализа открыли в Сарапуле

      16:00, 02 января, 2018
      Диана Ворончихина
      16:00, 02 января, 2018
      Диана Ворончихина
      359
      0
      #медицина\n#здоровье\n#Сарапул\n#Удмуртия
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
      359
      0

      Для реализации этого проекта в систему здравоохранения Удмуртии было инвестировано более 50 млн рублей.

      Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле открыли отделение гемодиализа. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, оно создано на базе БУЗ «Сарапульская городская больница МЗ УР» в рамках государственно-частного партнерства (вид ГЧП – аренда помещений).

      Для реализации данного проекта в систему здравоохранения Удмуртской Республики было инвестировано более 50 млн. рублей без привлечения бюджетных средств. На эти деньги сделали ремонт не используемого помещения площадью 833 кв. м. Отделение оснащено 15 аппаратами, из них – два позволяют выполнять процедуру гемодиафильтрации. Мощность созданного отделения гемодиализа позволяет принять на программный гемодиализ до 90 пациентов.

      На сегодняшний день в Сарапуле, Сарапульском районе и близ лежащих районах (Камбаркском, Каракулинском, Киясовском) в заместительной почечной терапии нуждаются 57 человек.

      В рамках ГЧП в Удмуртии работают 3 отделения гемодиализа: в Глазове, Ижевске, Сарапуле. В Глазове и в Сарапуле концессионер арендовал пустующие и неиспользуемые площади. Отделение диализа, функционирующее в Ижевске, открыто на условиях концессионного соглашения. Общая сумма инвестиций в республику благодаря открытию в рамках ГЧП этих отделений составила более 175 млн. рублей. 

      16:00, 02 января, 2018
      Диана Ворончихина
      359
      0
      #медицина\n#здоровье\n#Сарапул\n#Удмуртия

       

       

       

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