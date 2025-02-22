Ижевск. Удмуртия. Более 100 улиц частного сектора расчистят от снега в преддверии паводка в Ижевске. Об этом сообщает администрация города.

«В настоящее время подрядные организации вывозят снег с территорий, подверженных подтоплению. В первую очередь такая работа проводится в частном секторе Ленинского и Первомайского районов. В перечне — более 100 улиц, расположенных в привокзальном микрорайоне и в районе так называемого «Болота». На снегоприёмный пункт уже отправили из частного сектора больше половины запланированного объёма снежных масс», — говорится в сообщении.

В марте дорожники планируют приступить к вскрытию водопропускных труб и водоотводных канав, чтобы обеспечить беспрепятственный отток воды от жилых домов.

Во время проведения противопаводковых мероприятий городским службам предстоит проверить работоспособность 10 гидротехнических сооружений. Уже проведены работы по ремонту ограждающей дамбы на левом берегу реки Иж. В марте в нижнем бьефе реки Иж установят насосно-силовое оборудование, которое будет перекачивать из аккумулирующей емкости паводковые воды, поступившие с территории Первомайского района.

Напомним, с 10 февраля специалисты Минприроды УР приступили к понижению уровня воды в Ижевском пруду с интенсивностью 2-3 см в сутки. Это ежегодное мероприятие тоже направлено на безопасное прохождение весеннего половодья. Сработку водохранилища планируют завершить к 20 марта на отметке 98 метров Балтийской системы, таким образом уровень воды в пруду будет понижен на 1,5 метра.

Также в администрации города обратились к жителям частного сектора. Для того чтобы избежать подтопления жилых домов и зданий, необходимо очистить от снега и льда прилегающую территорию.

Очистить дренажные и сточные канавки от мусора, веток, льда, накопившихся за зиму. При необходимости — соорудить из подручных материалов простейшие преграды для воды.

Очистить содержимое выгребных ям, вывезти зимние накопления навоза от животных. Убрать с подворья вещи, которые могут пострадать от воды.

Населению рекомендуется убрать автомобили из гаражей, которые попадают в зону подтопления.

На сайте города Ижевска размещены памятки о действиях населения при наводнении.

В случае подтопления во время паводка, если есть угроза жизни и здоровью, жители могут обратиться за помощью по телефонам — 01, 112 с мобильных, 072, 998-072 с мобильных.