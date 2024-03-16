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Из пожара в Ижевске спасли семь человек и домашних питомцев 

10:00, 16 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Из пожара в Ижевске спасли семь человек и домашних питомцев 
10:00, 16 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
1333
0
#Ижевск\n#пожар
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
1333
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Возгорание произошло утром, люди звали на помощь.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из пожара спасли семь человек, ёжика, кошек и собак. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Утром 16 марта горела квартира на третьем этаже одноподъездного дома на улице Тельмана. Из-за густого дыма многие жители не могли самостоятельно покинуть здание — люди звали на помощь. 

Сотрудники МЧС вывели семь человек, надевали на людей маски. Ещё 15 жильцов покинули здание своими силами. Кроме того, из пожара спасли домашних питомцев, в одной из квартир, которая была рядом с очагом — ёжика.

Пожар ликвидировали 22 специалиста и 8 единиц спецтехники. Из-за узкого проезда и припаркованных авто, спецтехника не смогла подъехать прямо к месту пожара. По словам пресс-службы МЧС Удмуртии, в таких случаях спасателям приходится тратить время на то, чтобы протянуть магистральную линию и добежать до очага.

Причину пожара установят эксперты.

МЧС Удмуртии напоминает, что установка пожарного извещателя может спасти вам жизнь.

10:00, 16 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
1333
0
#Ижевск\n#пожар