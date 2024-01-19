На федеральной трассе в Удмуртии вводится ограничение для движения грузовиков и автобусов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на дороге федерального значения на время закрыли движение для грузового транспорта и автобусов. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

Ограничение вводится на участке с 28 по 156 километр трассы М-7 «Волга» «Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа» с 09:00 19 января и будет действовать до улучшения погодных условий.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать эту информацию при планировании маршрута.