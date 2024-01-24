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До конца недели на рельсы планируют вернуть весь состав трамваев Ижевска

09:58, 24 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
До конца недели на рельсы планируют вернуть весь состав трамваев Ижевска
09:58, 24 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
524
0
#Ижевск\n#трамвай\n#снегопад\n#ремонт
Фото: ИА «Сусанин»
524
0

Ряд вагонов был отправлен на ремонт.

Ижевск. Удмуртия. До конца недели в Ижевске планируется вернуть весь состав трамваев ИжГЭТ на рельсы. Ранее вагоны отправляли на ремонт из-за риска аварий по причине снегопадов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас в трамвайном депо ведутся восстановительные работы, ремонтные цеха трудятся в усиленном режиме, вагоны проходят тщательную диагностику. В первую очередь ремонтируются трамваи с высоким спросом у пассажиров.

У трамваев «Татра» больше всего проблем возникло с электрооборудованием вагонов. Оно находится под полом и из-за долгого контакта со снегом выходит из строя. С ряда составов снимали двигатели и просушивали их.

09:58, 24 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
524
0
#Ижевск\n#трамвай\n#снегопад\n#ремонт