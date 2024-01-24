До конца недели на рельсы планируют вернуть весь состав трамваев Ижевска

Ижевск. Удмуртия. До конца недели в Ижевске планируется вернуть весь состав трамваев ИжГЭТ на рельсы. Ранее вагоны отправляли на ремонт из-за риска аварий по причине снегопадов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас в трамвайном депо ведутся восстановительные работы, ремонтные цеха трудятся в усиленном режиме, вагоны проходят тщательную диагностику. В первую очередь ремонтируются трамваи с высоким спросом у пассажиров.

У трамваев «Татра» больше всего проблем возникло с электрооборудованием вагонов. Оно находится под полом и из-за долгого контакта со снегом выходит из строя. С ряда составов снимали двигатели и просушивали их.