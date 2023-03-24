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Суд обязал администрацию Ижевска принять в собственность детскую площадку на улице Баранова

15:13, 24 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Суд обязал администрацию Ижевска принять в собственность детскую площадку на улице Баранова
15:13, 24 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#суд
Фото: unsplash.com (Vesta Rugilė Nausėdaitė)
57
0

Площадка давно требует ремонта.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска примет в собственность бесхозяйственную детскую площадку на улице Баранова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Ранее прокуратура Ленинского района проверила как муниципалитет исполняет законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при использовании и эксплуатации детской площадки. Выяснилось, что на игровой площадке между домами № 92А, 92Б, 94Б по улице Баранова долгое время не проводилось техническое обслуживание оборудования. Помимо этого конструкции площадки не соответствовали требованиям ГОСТ, а также отсутствовала информация о собственнике территории. 

В результате прокурор внес главе администрации Ижевска представление. Однако нарушения не были устранены.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы признать детскую игровую площадку бесхозяйной и обязать администрацию Ижевска принять ее в собственность муниципального образования. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение решения суда контролирует прокуратура. 

15:13, 24 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#суд