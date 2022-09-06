В администрации Ижевска рассказали о покосе травы и вырубке аварийных деревьев

Ижевск. Удмуртия. В Управлении благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска рассказали о покосе травы и вырубке аварийных деревьев в городе.

Там напомнили, что за участки вдоль дорог общего пользования местного значения отвечает Служба благоустройства и дорожного хозяйства. Территории общего пользования, в том числе скверы, закреплены за администрациями районов. За территории многоквартирных домов отвечают управляющие компании.

С 2021 по 2024 год покос вдоль улично-дорожной сети проводится 2-3 раза за сезон. В 2022 году работы по выкашиванию травы вдоль магистралей стартовали в мае. К концу августа они были выполнены на 83%. «Нормативная видимость по магистральным улицам обеспечена», — ответили в администрации. Средства, выделенные на уборку аварийных, сухих деревьев, поросли, санитарную обрезку, выработаны в полном объеме.

В связи с этим, в начале августа был заключен контракт с ООО «Зеленстрой» на «малые объемы», чтобы обеспечить безопасность дорожного движения: сделать видимыми для водителей знаки, светофоры. В настоящее время контракт почти выработан.

Касаемо Индустриального района Ижевска, вырубка деревьев и покос травы продолжаются. Вырубка поросли запланирована на 2023 год. В Ленинском районе идут работы по покосу травостоя. Планируется заключить еще один контракт осенью 2022 года на обрезку деревьев.

В Октябрьском районе один из контрактов был расторгнут из-за неисполнения обязательств подрядчиком. Работы по скашиванию травы в районе продолжаются, контрактом также предусмотрена вырубка одиночной поросли. Общая сумма средств, выделенных на содержание зеленых насаждений в 2022 году, превысила 1 млн рублей. Администрация района ведет работу по обоснованию стоимости работ по вырубке поросли, обрезке деревьев для подачи заявки на дополнительное финансирование за счет средств, образовавшихся после экономии по результатам торгов в электронной форме.

В Первомайском районе контракты на вырубку аварийных деревьев и покос травы еще не выработаны.

В Устиновском районе весной был заключен контракт на проведение работ по омолаживающей, формовочной обрезке и вырубке деревьев, однако он не был исполнен. В связи с острой необходимостью было выделено 500 тыс. рублей бюджетных средств на валку аварийных деревьев, вырубку поросли и уборку валежника. Эти работы с новым подрядчиком продолжаются.

«Несмотря на заключенные контракты, из-за большого объема работ сохраняется потребность в заключении дополнительного контракта на содержание зеленых насаждений. Работы по ликвидации поросли и обрезке деревьев актуальны. В связи с чем администрациями районов проводится работа по обоснованию стоимости работ по вырубке поросли, санитарной обрезке деревьев, для направления заявки на дополнительное финансирование за счет средств, образовавшихся в результате экономии по результатам проведенных торгов в электронной форме», — говорится в документе.

В администрации добавили, что благоприятный период по обрезке начинается в конце февраля и продолжается до середины апреля, осенний — с 20 октября по конец ноября.