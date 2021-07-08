Из-за жары жителям Ижевска запретили гулять по городским лесам

Посещать зеленые территории нельзя до 14 июля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до 14 июля запрещено гулять по городским лесам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Причиной является сухая и жаркая погода – находиться в такой период в лесу опасно. Отметим, что зеленая зона парка Кирова в список ограничений не входит.

Напомним, особый противопожарный режим действует по всей Удмуртии с конца апреля. В июне в 20 районах региона вновь ввели ограничения на посещение лесов.

При обнаружении пожара можно звонить по номеру пожарной охраны: 101, экстренных служб – 112, лесной охраны: 27-13-60, 8-800-100-94-00.